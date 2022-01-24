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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين ببيع ابن شقيقتهما

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة استئناف، اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة عامل وشقيقه ووالدتهما لاتهامهم بعرض ابن شقيقة المتهمين الأول والثانى للبيع مقابل 50 ألف جنيه مستغلين سلطتهم عليه وانفصال والديه.

كانت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة قد كشفت عن قيام المتهم الأول بالتوجه إلى سمسار وطلب منه إيجاد مشتر لابن شقيقته مقابل 50 ألف جنيه .

المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة بمنطقة المرج

كشف جسدها ولمسه.. المؤبد لمتهم بخطف وهتك عرض طفلة في المرج

 في وقت سابق  قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، لإتهامه بخطف وهتك عرض طفلة عمرها 8 سنوات في منطقة المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام وعلاء مصطفى عيسى وأمانة سر أحمد فهمي وعبدالله أبو ضيف.

 وأوضح أمر الإحالة في القضية رقم 25048 لسنة 2020 جنايات المرج أن المتهم "مصطفى. ع" خطف الطفلة المجنى عليها "ش. ر"  بأن اعترض سبيلها بزعمه شراء ملابس مطابقة لعمرها واستدرجها داخل حانوته وأوصد بابه  وهتك عرض الطفلة المجنى عليها بالقوة بأن قبلها رغما عنها.

وأوضح الشاهد الاول والدة المجني عليها، بأنها حال تواجدها بمنزلها أخبرتها ابنتها بأنها حال تواجدها أمام مسكنها اعترض المتهم طريقها، بزعمه شراء ملابس مطابقة لسنها واستدرجها لداخل حانوته، وأوصد بابه، وقبلها رغما عنها، كما استطالت يده ولامس جسدها، ثم تركها حال بدء صراخها خشية ضبطه.

وأضافت المجنى عليها أنها حال تواجدها أمام مسكنها اعترض المتهم سبيلها مطابقة لسنها واستدرجها لداخل حانوته وأوصد بابه ذاكرة ما سردته لوالدته أثناء التحقيقات.

وثبت بمعاينة محل الواقعة أن المنقولات الموجودة بداخله مطابقة لوصف المجنى عليها  وأنه يصعب رؤية المتهم من المارة حال ارتكابه الواقعة.

كشف جسدها ولمسه

فيما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة  المنعقدة في العباسية، بمعاقبة صاحب محل منظفات بالسجن المؤبد لاتهامه بخطف وهتك عرض طفلة في منطقة المرج.

 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى  وأمانة سر أحمد فهمي وعبدالله أبو ضيف.

وأوضح أمر الإحالة في القضية التي حملت 17574 لسنة 2021 جنايات المرج أن المتهم "عبد العال. م" صاحب محل منظفات، خطف بالتحايل الطفلة  "م.ن" بأن تقابل معها حال سيرها بالطريق العام وأوهمها بإعطائها ملابس جديدة تناسبها فأجابته لطلبة فاصطحابها لمسكنه مباعدًا بينها ذويها، وهتك عرض الطفلة المجنى عليها بالقوة  وعقب إتمامه لجرمه محل الاتهام السابق اشهر في وجهها سلاحاً أبيض، مهددًا إياها وشل مقاومتها وحسر عنها ملابسها حتى كشف  جسدها ولمسه.

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المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة بمنطقة المرج

كشف جسدها ولمسه.. المؤبد لمتهم بخطف وهتك عرض طفلة في المرج

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