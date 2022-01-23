حضور رانيا يوسف للاقتصادية فى دعوى نزار الفارس .. 3 فبراير

حددت لجنة الخبراء بالمحكمة الاقتصادية، جلسة ٣ فبراير المقبل لحضور الفنانة رانيا يوسف بشخصها في الدعوى المرفوعة ضدها من الاعلامى العراقي نزار الفارس الذى يطالبها بتعويض ٥ ملايين جنيه فى اتهامه بالتحرش.

كانت قد قررت المحكمة الاقتصادية مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من الإعلامى العراقى نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

نصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضا له عما بدر من الفنانة سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".

أضافت الدعوى، أن الإعلامى نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التى استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فؤجى أنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ لكافة.

استأنف خالد الغندور

من ناحية أخرى استأنف خالد الغندور على حكم تعويضه بمبلغ ٥٠٠ ألف من عبد الناصر زيدان الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك لمطالبته بعشرة مليون جنيه، وتحدد جلسة ١٩ فبراير لنظر الاستئناف.

وكانت قد قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بالزام عبدالناصر زيدان بدفع نصف مبيون جنيه للإعلامى خالد الغندور، لنشره فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.

وصرح المستشار هيثم عباس دفاع الاعلامى خالد الغندور، بأن الحكم بمثابة ردع لكل شخص يعتقد أن السوشيال ميديا والسب والقذف والتنمر من خلالها فى منأى من العقاب.

وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم علية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به و غنائه اغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعه صورا كرتونية للإعلامى خالد الغندور، وحوت كلمات تلك الاغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.