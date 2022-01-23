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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 23-1-2022

سعر الذهب اليوم الاحد
سعر الذهب اليوم الاحد فى الامارات

يستعرض "صدى البلد" سعر الذهب في الامارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب بـ الدرهم الإماراتى والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في الامارات اليوم الاحد:

يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 24 (216.91درهم إماراتى ) أي ما يعادل (59.05دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 22(198.83درهم إماراتى ) أي ما يعادل (54.13دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 21 (189.80 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (51.67 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاحد للجرام عيار 18 (162.68 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (44.29دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 14 (126.53 درهم إماراتى) أي ما يعادل ( 34.45 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 12 (108.45 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (29.53 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية (6746 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (1837 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الجنيه الذهب (1518درهم إماراتى ) أي ما يعادل (413.39 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو (216.907درهم إماراتى) أي ما يعادل (59.055دولار أمريكي).

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإماراتى:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سعر الذهب الامارات درهم إماراتى دولار أمريكي اليوم الأحد

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