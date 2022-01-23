محمد أبو باشا: أتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى منتصف العام الحالي

علق محمد أبو باشا كبير المحللين بـ"هيرمس" على أنباء بنك "ستاندرد تشارترد" الدخول في السوق المصري، قائلا إن ذلك يعكس مدى جاذبيىة السوق المصرفية المصرية خاصة أن القطاع به فرص كبيرة للنمو".

وأوضح باشا في في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، :"رغم أنه منذ سنوات لم تحصل بنوك أجنبية على تراخيص جديدة وكان الولوج للسوق المحلية يتم عبر صفقات الدمج والاستحواذ إلا أن مصر لديها عدد من البنوك يكفي ويزيد لتقديم الخدمات المصرفية للمصريين، وحتى البنوك الجديدة تحتاج لتقديم إضافة زيادة عن الموجود.

وأشار إلي أن دخول لاعبين جدد للسوق يتطلب تقديم نقلة نوعية على الصعيد المصرفي لتطويره حيث أن دخول البنوك للأسواق يزيد من فرص التطور ونقل الخبرات .

وحول إحتياجات السوق الفترة القادمة قال:"القروض الموجة من الأفراد حجمها 8% من الناتج المحلي، وهذا قليل مقارنة بدول المنطقة والأسواق الناشئة وهي تتنوع بين الرقوض الشخصية والسكنية ولازال فيها فرصاً للنمو، ودليل على أن هناك مساحة للنمو بالاخص قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لازالت تحتاج للمزيد ولديها فرص كبيرة للنمو ".

وتعليقاً على تقرير فيتش للتصنيف الائتامني الذي ذكرت فيه أن إن تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطا إذا ما استمر تراجع الأصول الأجنبية بالمصارف المصرية، قال:"خروج بعض رؤوس الأموال من السوق خلال الشهور الماضية أمر طبيعي، ولكن البنك المركزي لديه احتياطات كبيرة تغطي 7 شهور من الواردات، ويستطيع التعامل مع أي ضغوط.

وقال أبوباشا:" مستوى التضخم لا يتيح للبنك المركزي التحرك السريع لرفع أسعار الفائدة، بعد رفع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي ونتوقع ثبات سعر الفائدة حتى نصف العام الحالي..

وكشفت الاعلامية لميس الحديدي أن بنك "ستاندرد تشارترد" سيفتتح أول فرع في مصر بعد 6 شهور، وهذا يعتبر أول نتاج لتعديل قانون البنوك، وهو موجود في 70 دولة حول العام وأصوله 817 مليار دولار.

تابعت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة:" وجود "ستاندرد تشارترد" في مصر: يدل على قابلية وجذب السوق المصرفي المصري لاستثمارات جديدة، وسيقدم خدمات جديدة سواء حتى على مستوى الاستثمار.