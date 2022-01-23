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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي بإطلالة جريئة على إنستجرام

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

خطفت اللبنانية هيفاء وهبي، أنظار المتابعين، في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت هيفاء وهبي، بإطلالة جريئة مرتدية فستان مكشوف باللون البيج مفتوح من الساقين، وتركت خصلات شعرها منسدلة، واعتمدت على مكياج جرئ أظهر جمال ملامحها. 
 

يذكر أن آخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.


بينما آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.


وكشف المخرج أحمد خالد موسى في تصريح خاص لصدى البلد عن كواليس فيلمه الجديد مع هيفاء وهبي.


وقال أحمد خالد موسى:" أتعاون مع هيفاء وهبي في فيلم يحمل اسم فوق برج إيفل، وسنبدأ تصويره  3 يناير في فرنسا".


وتابع: هذا الفيلم سيشهد أول تجربة إنتاجية لي، وهي تجربة مختلفة وتحدي جديد لي في السينما، وسيكون بطولة هيفاء وهبي وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ومحمد سلام ومحمد ثروت ومحمود حافظ .


 

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اطلاله جريئه هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا الفنانة اللبنانية احدث جلسة تصوير آخر أعمال هيفاء وهبي

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