أفضل سيارة SUV بالعالم.. أستون مارتن تستعد لكشف طراز DBX S| صور

تستعد شركة استون مارتن المتخصصة في انتاج السيارات الفاخرة للإعلان الموديل الجديد من سيارة DBX الذي من المفترض ان يطلق عليه DBX S وقد تم مشاهدة العديد من نماذجه الأولية منذ العام الماضي، وأصدر صانع السيارات البريطاني أول إعلان تشويقي له الأسبوع الماضي، والذي جاء مع ادعاء جريء أنها أقوى سيارة دفع رباعي فاخرة في العالم.

افضل سيارة SUV فاخرة في العالم.. استون مارتن تستعد للكشف عن طراز DBX S

نشرت استون مارتن التي تتخذ من جايدون مقراً لها على صفحتها على Facebook الاعلان التشويقي على شكل صورة غامضة لسيارة الدفع الرباعي، وتظهر على جانبها بعض انحرافات التصميم عن نسختها القياسية.

افضل سيارة SUV فاخرة في العالم.. استون مارتن تستعد للكشف عن طراز DBX S

ستأتي سيارة استون مارتن DBX S الجديدة بموزع هواء ضخم على المصد الخلفي، وفاصل أمامي اكبر حجماَ بشكل ملحوظ في المقدمة، وعجلات بتصميم جديد كلياً ويعتبر هذان هما التغييران الوحيدان الظاهران في DBX الأعلى أداءاً، ومن المتوقع أن هناك المزيد من التحديثات بمجرد أن عنها في المعاد المعلن عنه بتاريخ 1 فبراير 2022.

افضل سيارة SUV فاخرة في العالم.. استون مارتن تستعد للكشف عن طراز DBX S

ستقف سيارة أستون مارتن DBX S المفترضة كإصدار جديد من أعلى المواصفات في مجموعتها، بعد الإصدار الذي يعمل بمحرك V8 والمتوفر عالمياً، بالإضافة لنموذج آخر بستة محركات حصرياً للسوق الصينية.

افضل سيارة SUV فاخرة في العالم.. استون مارتن تستعد للكشف عن طراز DBX S

يعتبر الشئ الأكثر جاذبية الذي سيصل مع DBX S هو مجموعة نقل الحركة التي ستدعم المطالبة الجريئة للعلامة التجارية البريطانية. كونها أقوى سيارة دفع رباعي فاخرة في العالم بما يعني أنها يجب أن تتفوق على بورشه كايين توربو جي تي بقوة 631 حصاناً وسيارة لامبورجيني أوروس بقوة 641 حصاناً.

افضل سيارة SUV فاخرة في العالم.. استون مارتن تستعد للكشف عن طراز DBX S

وعن الاجابة على سؤال هل سيتم تشغيل DBX S بمحرك V12؟ لا يزال هذا سؤالًا بدون اجابة في هذه المرحلة ولكن حتى لا ننسى، فإن صانع السيارات البريطاني لديه محرك V12 مزدوج التوربو خاص به يعمل على تشغيل نموذجي DB11 و DBS.

افضل سيارة SUV فاخرة في العالم.. استون مارتن تستعد للكشف عن طراز DBX S

أصبحت النسخة القياسية من سيارة DBXبمثابة شجرة تثمر ذهباً لأستون مارتن، حيث تفوقت على جميع اشقائها، ومع إدخال نموذج أكثر قوة ستزيد مكانتها بشكل اكبر.