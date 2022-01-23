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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق في شقة بمدينة طنطا دون خسائر بشرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية مساء اليوم من الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران شقة سكنية بالطابق الخامس بإحدي العمارات السكنية إثر حدوث ماس كهربائي بمنطقة سيجر بطنطا دون وقوع إصابات أو ضحايا .


كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحريق بشقة سكنية بمنطقة سيجر بطنطا .

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وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمد عمار حكمدار مديرية الأمن يفيد واللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .


وأفادت المعاينة الأولية التي أجراها الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أول طنطا أن سبب الحريق وقوع ماس كهربائي مفاجئ دون وقوع إصابات أو ضحايا.

البحث الجنائي

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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