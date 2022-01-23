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رئيس التحرير
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برلمان

سياحة النواب: استمرار العمل بقرارات تحديد الحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق

لجنة السياحة والطيران
لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة لمناقشة مدي التزام المنشآت الفندقية بقرار وزير السياحة والآثار بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة ، بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية ، و أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ، وممثلين عن وزارة السياحة ، والاتحاد المصرى للغرف السياحية.


في بداية الاجتماع رحبت النائبة رئيس اللجنة بالسادة الحضور مشيرة إلى أن قرار وزير السياحة والآثار رقم 306 لسنة 2021 الخاص بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في الفنادق بجميع أنواعها جاء للقضاء على المشاكل التى تعرض لها القطاع الفندقى خلال الفترة الماضية ، حيث قامت بعض المنشآت الفندقية بحرق الأسعار وبيع الغرفة الفندقية بأقل من الحدث الأدنى ، الأمر الذى نتج عنه آثار سلبية في ضوء أهمية المقصد السياحى المصرى الذى يعد من أهم المقاصد العالمية.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار خطوة ممتازة تعزز من قيمة المقاصد المصرية ورفع جودة المنتج السياحى وتحقق بعض المكاسب وخروج مصر من دائرة المقصد السياحي الرخيص، وتقديم جودة خدمات تتناسب مع قيمة مصر السياحية وتنمية موارد الدولة ، مشيرة إلى مجلس الوزراء وافق في اجتماعه يوم 30 نوفمبر الماضى على على رفع قيمة الحد الأدنى للإقامة في الفنادق واستثنى القرار محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع من حيث موعد التطبيق، على أن يطبق اعتباراً من أول نوفمبر 2022.

 

وفى ضوء حرص اللجنة على المصلحة العامة للدولة والاستثمار السياحى ، والارتقاء بالقطاع الفندقى والسياحى ومواكبة التطورات المستمرة لقطاع السياحة عالمياً ،  وفى نهاية الاجتماع : 


تؤكد اللجنة على استمرار العمل بقرارات تحديد الحد الأدنى للأسعار ، وأن يستمر قطاع الفنادق بالوزارة في الانتهاء من إعادة تقييم الفنادق في موعد أقصاه نهاية فبراير الجارى في البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان ، وكذلك مطالبة الغرفة والاتحاد بتعميم أسماء المنشآت التي تم تخفيض درجة نجوميتها ، ومخاطبة وزارة المالية من خلال وزارة السياحة بتحصيل القيمة المضافة لضبط وإثبات جدية تفعيل القرار ، والعمل على وضع آلية واضحة لتنفيذ القرار في ضوء المادة 20 من قرار وزير السياحة رقم 343 لسنة 1974 .

مجلس النواب مجلس الوزراء الوادى الجديد وزير السياحة والاثار وزارة السياحة الاتحاد المصري

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