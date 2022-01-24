عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علف "البونيكام" ينمو في المناطق الجبلية وبديلا للبرسيم الحجازي بالوادي الجديد

البونيكام
البونيكام

نجحت محافظة الوادي الجديد في  زراعة البونيكام، كبديل للبرسيم الحجازى، وخاصة فى مركز الداخلة كأحد أفضل أنواع الأعلاف الخضراء للماشية والأغنام والماعز، حيث يعمل على زيادة الوزن والحليب ويحتوى على نسبة من البروتين من 20 إلى 30% ولقدرته على تحمل ملوحة المياه وعوامل الطقس مثال حرارة الجو، كما يتميز نبات البونيكام بسرعة نموه، وغزارة إنتاجيته، ونسبته العالية من البروتين التى تزيد من قيمته الغذائية حتى بعد تجفيفه، ويصل معدل الإنتاج الخاص به إلى ما يقدر بحوالي (10) طن سنوياً (كمادة جافة).

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن العديد من مربى الماشية يعتمدون عليه كغذاء أساسي، لكونه يتحمل درجات الحرارة المرتفعة وبرودة الطقس، كما يتحمل ملوحة المياه ويستمر فى الإنتاج لفترات قد تصل إلى 10 سنوات ويتميز بسرعة نموه وغزارة إنتاجه وتكون أول حشة من 45 إلى 60 يوما، ومن ثم حشة كل 25 إلى 30 يوم ويعد من أفضل أنواع الاعلاف فى الوقت الحالى.

اقرا ايضا:

خضروات وفاكهة.. الصوب الزراعية تحد من البطالة في الوادي الجديد.. شاهد

وأضاف المرسى، أن البونيكام نبات مقاوم للآفات، وبالتالى لا توجد حاجة لرشة بالمبيدات، مما يجعله صحى وآمن على الحيوانات ولا يسبب الانتفاخ أو الإسهال للحيوانات كما تفعل الأعلاف الأخرى، كما أن مذاقه سكرى ومفضل لدى الحيوانات، وجميع أنواع التربة مناسبة جدًا لزراعة البونيكام لأنه يتحمل الجفاف وقلة المياه وملوحة المياه لدرجة تصل إلى 8 آلاف إلى 10 آلاف جزء فى المليون.,

وأكد  أنه يمكن زراعة البونيكام بنظام البذور، ولكن تبقى طريقة الشتل فى الأراضي المستوية هي الأفضل، ولكى ينمو النبات بشكل عمودى وكذلك للحصول على أعلى إنتاجية فإنه من الضروري أن تكون الشتلات قريبة من بعضها، وبالتحديد يتم وضع 9 شتلات فى كل متر مربع، أى أن الفدان الواحد يحتاج لحوالي 20900 شتلة، ويمكن الحصول على أول حشة بعد 45 إلى 60 يوما من تاريخ الشتل، ويكون النمو أسرع فتحصل على حشة كل 25 إلى 30 يوما فى الطقس الحار.

وأوضح  المرسي ، أن البونيكام يزرع فى مصر فى عروتيْن هما العروة الصيفية المبكرة، (من بداية شهر مارس حتى أواخر شهر مايو)، ولا ينصح بالتأخير عن هذا الميعاد حتى لا يصادف درجات الحرارة المرتفعة، أما العروة النيلية الصيفى المتأخرة تتم (من بداية شهر سبتمبر حتى أواخر شهر نوفمبر)، ولا ينصح بالتأخير عن هذه المواعيد حتى لا تتعرض للبرودة الشديدة .

وأشار الي أن البونيكام يتحمل الملوحة من (8000: 12000 جزء فى المليون)، وبذلك يمكن استغلاله فى التوسع الأفقى وزيادة الإنتاجية، بالاستفادة من الأراضي المتأثرة للملوحة، ومعظم البيئات فى مصر متأثرة بالملوحة سواء ملوحة الأرض أو التربة ويتحمل البونيكام نقص المياه، وبذلك يمكن أن يكون بديلاً عن البرسيم الحجازى فى معظم البيئات الصحراوية.

وعن طريقة زراعته قال المرسى، أن زراعة البونيكام من خلال وضع البذور فى صواني للحصول على شتلات، ومن ثم نقوم باقتلاع الشتلات لزراعتها بالشكل المناسب.

 

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد درجات الحرارة زيادة الوزن النمو اغنام الوزن حيوانات الماشية الحليب حيوان الانتفاخ الإنتاج

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يناقش سبل دعم الاستثمار بالفرافرة

ترشيحاتنا

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 24- 1- 2022

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف حقيقة العينة الإيجابية لـ6 لاعبين في الدوري المصري

الصين تسجل انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا

غطتها الفضلات.. رضيعة تبقى بجوار جثة والدتها 5 أيام

بعد هبوط الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 24-1-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز"

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لقذائف معادية بسماء أبو ظبي

تسببت في وفاة أمي بسبب لقاح كورونا ومش عارف أنام..مبروك عطية يرد

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ