علف "البونيكام" ينمو في المناطق الجبلية وبديلا للبرسيم الحجازي بالوادي الجديد

نجحت محافظة الوادي الجديد في زراعة البونيكام، كبديل للبرسيم الحجازى، وخاصة فى مركز الداخلة كأحد أفضل أنواع الأعلاف الخضراء للماشية والأغنام والماعز، حيث يعمل على زيادة الوزن والحليب ويحتوى على نسبة من البروتين من 20 إلى 30% ولقدرته على تحمل ملوحة المياه وعوامل الطقس مثال حرارة الجو، كما يتميز نبات البونيكام بسرعة نموه، وغزارة إنتاجيته، ونسبته العالية من البروتين التى تزيد من قيمته الغذائية حتى بعد تجفيفه، ويصل معدل الإنتاج الخاص به إلى ما يقدر بحوالي (10) طن سنوياً (كمادة جافة).

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن العديد من مربى الماشية يعتمدون عليه كغذاء أساسي، لكونه يتحمل درجات الحرارة المرتفعة وبرودة الطقس، كما يتحمل ملوحة المياه ويستمر فى الإنتاج لفترات قد تصل إلى 10 سنوات ويتميز بسرعة نموه وغزارة إنتاجه وتكون أول حشة من 45 إلى 60 يوما، ومن ثم حشة كل 25 إلى 30 يوم ويعد من أفضل أنواع الاعلاف فى الوقت الحالى.

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وأضاف المرسى، أن البونيكام نبات مقاوم للآفات، وبالتالى لا توجد حاجة لرشة بالمبيدات، مما يجعله صحى وآمن على الحيوانات ولا يسبب الانتفاخ أو الإسهال للحيوانات كما تفعل الأعلاف الأخرى، كما أن مذاقه سكرى ومفضل لدى الحيوانات، وجميع أنواع التربة مناسبة جدًا لزراعة البونيكام لأنه يتحمل الجفاف وقلة المياه وملوحة المياه لدرجة تصل إلى 8 آلاف إلى 10 آلاف جزء فى المليون.,

وأكد أنه يمكن زراعة البونيكام بنظام البذور، ولكن تبقى طريقة الشتل فى الأراضي المستوية هي الأفضل، ولكى ينمو النبات بشكل عمودى وكذلك للحصول على أعلى إنتاجية فإنه من الضروري أن تكون الشتلات قريبة من بعضها، وبالتحديد يتم وضع 9 شتلات فى كل متر مربع، أى أن الفدان الواحد يحتاج لحوالي 20900 شتلة، ويمكن الحصول على أول حشة بعد 45 إلى 60 يوما من تاريخ الشتل، ويكون النمو أسرع فتحصل على حشة كل 25 إلى 30 يوما فى الطقس الحار.

وأوضح المرسي ، أن البونيكام يزرع فى مصر فى عروتيْن هما العروة الصيفية المبكرة، (من بداية شهر مارس حتى أواخر شهر مايو)، ولا ينصح بالتأخير عن هذا الميعاد حتى لا يصادف درجات الحرارة المرتفعة، أما العروة النيلية الصيفى المتأخرة تتم (من بداية شهر سبتمبر حتى أواخر شهر نوفمبر)، ولا ينصح بالتأخير عن هذه المواعيد حتى لا تتعرض للبرودة الشديدة .

وأشار الي أن البونيكام يتحمل الملوحة من (8000: 12000 جزء فى المليون)، وبذلك يمكن استغلاله فى التوسع الأفقى وزيادة الإنتاجية، بالاستفادة من الأراضي المتأثرة للملوحة، ومعظم البيئات فى مصر متأثرة بالملوحة سواء ملوحة الأرض أو التربة ويتحمل البونيكام نقص المياه، وبذلك يمكن أن يكون بديلاً عن البرسيم الحجازى فى معظم البيئات الصحراوية.

وعن طريقة زراعته قال المرسى، أن زراعة البونيكام من خلال وضع البذور فى صواني للحصول على شتلات، ومن ثم نقوم باقتلاع الشتلات لزراعتها بالشكل المناسب.

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