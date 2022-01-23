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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم.. حظر تجول في بوركينا فاسو بعد إطلاق نار بثكنات عسكرية.. استقالة رئيس أرمينيا من منصبه.. الرئيس الجزائري يتوجه إلى مصر في زيارة عمل

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

إعلان حظر التجول في بوركينا فاسو بعد إطلاق نار بمواقع عسكرية

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، الأحد، حظر التجول اعتباراً من الساعة الثامنة مساء بالتوقيتين المحلي والعالمي، حتى الساعة الخامسة والنصف من صباح الاثنين بعد تمرد جنود في ثكنات عسكرية عدة، في البلاد التي تشهد عنفاً متطرفاً، حسب التلفزيون الرسمي.

سوريا.. ارتفاع عدد قتلي الاشتباكات بين قسد وداعش إلى 136

قتل 136 شخصا على الأقل في الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي بين مقاتلين من تنظيم داعش وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من التحالف الدولي، إثر هجوم للتنظيم الإرهابي على سجن غويران شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم "الأحد".

الحسكة.. فيديو من سجن غويران يكشف ما حدث على الأرض

نشرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية لقطات مصورة توثق تداعيات الهجوم الذي تعرض له سجن غويران بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، والاشتباكات التي اندلعت بين تنظيم داعش الإرهابي وقوات سوريا الديمقراطية بعد محاولة هروب بعض عناصر التنظيم.

زيارة عمل وأخوة.. الرئيس الجزائري يصل مصر غدا

يصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر غدًا الاثنين، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية.

الصحة العالمية تعلن اقتراب نهاية جائحة كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن انتشار متحور أوميكرون قد يمثل نهاية جائحة كورونا "كوفيد-19" في أوروبا.

رئيس أرمينيا يعلن الاستقالة من منصبه

أعلن الرئيس الأرميني أرمين سركسيان، اليوم الأحد، استقالته من منصبه في بيان صادر عن رئاسة البلاد.

تفاصيل مبادرة الكويت لحل الأزمة بين لبنان ودول الخليج

كشفت مصادر لوكالة "رويترز" تفاصيل مقترحات الكويت المقدمة إلى لبنان، لحل الأزمة مع دول الخليج، والتي تشمل الالتزام باتفاق الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها.

تعرف على رجل روسيا الجديد في أوكرانيا

اتهمت بريطانيا روسيا بالسعي لتنصيب زعيم موال لموسكو في أوكرانيا، وذكرت يفين موراييف بالاسم، فيما حذر دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، من "عواقب اقتصادية حادة" إذا حدث هذا الأمر.

البرهان يصدر قرارا بتجديد وقف إطلاق النار في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارا بتجديد وقف إطلاق النار، على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات.

محتجون يحرقون مقر الحزب الحاكم في بوركينا فاسو

أحرق محتجون في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، اليوم الأحد، المقر الرئيسي للحزب السياسي الحاكم للرئيس روش كابوريه، كما نهبوا محتوياته.

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