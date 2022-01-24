قرار جديد من محافظة القاهرة بخصوص المخازن ومغالق الأخشاب داخل الكتل السكنية

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة كافة رؤساء أحياء المنطقة بعمل حصر لكافة المخازن ومغالق الاخشاب التابعة للأحياء داخل الكتل السكنية.

جاء ذلك على خلفية نشوب عدة حرائق مؤخرا والذي كان آخرها حريق مخزن لتخزين الخردة و الأخشاب بحي الخليفة أمس .

وورد بلاغ بغرفة العمليات بمحافظة القاهرة غرفة عمليات الإطفاء بنشوب حريق بمغلق خشب في عطفة رجب بدرب الحصر بحي الخليفة .

وعلى الفور انطلقت قوات الدفاع المدني والمرافق لإخماد الحريق ومتابعة عمليات التبريد وإزالة كافة للاثار الناجمة عنه وتقديم كافة المساعدات الطارئة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده بعد الدفع بعدد ٥ سيارات للإطفاء وفنطاس للمياه سيارتي إسعاف.