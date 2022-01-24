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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد يوم من عرضه .. عروس بيروت يتصدر جوجل

عروس بيروت
عروس بيروت

تصدر المسلسل اللبناني “عروس بيروت” مؤشرات البحث جوجل بعد يوم من عرض الموسم الثالث.

 

وأعلنت منصة شاهد VIP عن موعد بدء عرض حلقات مسلسل "عروس بيروت 3" إلى جانب عرضها عبر قناة MBC4، وبدأ عرض حلقات مسلسل "عروس بيروت 3" امس الأحد 23 يناير الجاري، ويمكن مشاهدة حلقات المسلسل عبر منصة شاهد VIP، وفي اليوم التالي عبر قناة MBC4.

كارمن بصيبص: متحمسة جدا للجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت.. فيديو

عرض الجزء الثالث من "عروس بيروت" على قناة العهد.. في هذا الموعد

أحداث عروس بيروت الجزء الثالث

وتشهد أحداث الجزء الثالث من "عروس بيروت" مزيد من التطورات في حياة فارس وثريا وذلط بعد الأزمة المالية التي واجهتهما، وكيف يمكن أن يتقبل فارس محاولات ثريا لمساعدته في الإنفاق على أسرتهما. 

أبطال مسلسل عروس بيروت 

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

عروس بيروت المسلسل اللبناني منصة شاهد vip مدينتي قناة MBC4 أحداث عروس بيروت الجزء الثالث

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