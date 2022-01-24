بعد يوم من عرضه .. عروس بيروت يتصدر جوجل

تصدر المسلسل اللبناني “عروس بيروت” مؤشرات البحث جوجل بعد يوم من عرض الموسم الثالث.

وأعلنت منصة شاهد VIP عن موعد بدء عرض حلقات مسلسل "عروس بيروت 3" إلى جانب عرضها عبر قناة MBC4، وبدأ عرض حلقات مسلسل "عروس بيروت 3" امس الأحد 23 يناير الجاري، ويمكن مشاهدة حلقات المسلسل عبر منصة شاهد VIP، وفي اليوم التالي عبر قناة MBC4.

أحداث عروس بيروت الجزء الثالث

وتشهد أحداث الجزء الثالث من "عروس بيروت" مزيد من التطورات في حياة فارس وثريا وذلط بعد الأزمة المالية التي واجهتهما، وكيف يمكن أن يتقبل فارس محاولات ثريا لمساعدته في الإنفاق على أسرتهما.

أبطال مسلسل عروس بيروت

مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.