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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولو توريه: حزين مما نشره عمرو زكي.. وهذه نصيحتي لـ محمد صلاح

كولو تورية وعمرو
كولو تورية وعمرو زكي

شدد كولو توريه مدافع منتخب كوت ديفوار السابق ومساعد مدرب ليستر سيتي الحالي، على أن مواجهة بلاده مع مصر ستكون صعبة للغاية، مشيرا إلى حزنه من المنشور الذي كتبه عمرو زكي مهاجم الفراعنة السابق على فيسبوك.

وقال كولو توريه في تصريحات لقناة المحور: "منتخب نيجيريا هو أكثر منتخب أثار إعجابي في دور المجموعات، ثم منتخب كوت ديفوار".

وأضاف "أمم إفريقيا بطولة صعبة للغاية والتنافس فيها يكون على أعلى مستوى، لكي تفوز يجب أن تقدم الكثير وتقاتل وأن تكون جيدا على المستوى التكتيكي".

وتابع "دائما منتخب مصر ما كان يضم لاعبين مميزين مع مدرب قوي وكانوا يلعبون بروح كبيرة وهذا أكثر ما يميزهم".

وواصل "حزين من المنشور الذي نشره عمرو زكي وأن ذلك عدم تقدير لشخصي، فزت على عديد اللاعبين الكبار ولم أقم بإهانة أحد ولا يمكن أن أفعل ذلك".

وعن منتخب مصر، قال: "أكثر ما يميز الجيل الحالي من منتخب مصر هو الانضباط بقيادة مدير فني قوي كبير".

واستكمل "صلاح أخطر لاعبي منتخب مصر بالطبع ثم هناك محمود حسن تريزيجيه لاعب خطير يجب أن يحذر منتخب كوت ديفوار منه، مباراة الأربعاء ستكون خطيرة للغاية على منتخب كوت ديفوار".

وأتم "أنصح صلاح بالبقاء في ليفربول ليتحول إلى أسطورة داخل النادي".

كولو توريه منتخب كوت ديفوار ليستر سيتي عمرو زكي منتخب نيجيريا كوت ديفوار

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