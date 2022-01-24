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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راموس: عدت في أفضل أوقات الموسم مع باريس سان جيرمان

راموس
راموس

 أبدى سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، سعادته بالمساهمة في فوز فريقه على ريمس برباعية دون رد، مساء اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.

وقال راموس، عبر شبكة "برايم فيديو": "أنا سعيد بلعب مباراة كاملة، وتسجيل هدف ساعد الفريق على الفوز وسط جماهيرنا.. أتمنى تسجيل المزيد، ومواصلة العمل لاستعادة لياقتي البدنية، والتواجد في الملعب باستمرار، لأنه أكثر شيء يشعرني بالرضا".

وتابع: "لقد انتظمت في التدريبات منذ 3 أسابيع فقط.. إنها خطوة مهمة للغاية، في أفضل وقت من الموسم، حيث تنتظرنا ارتباطات مهمة في الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا".

واستطرد: "من المهم مواصلة المشاركة لاستعادة اللياقة والثقة، لقد ابتعدت لفترة طويلة بسبب الإصابة، كما واجهت صعوبات في البداية، خاصة أنني عشت سنوات طويلة في مدريد.. ومع مرور الوقت أستعيد توازني، وأشعر أنني بحالة ذهنية جيدة".

يذكر أن راموس انضم لباريس بعد رحيله عن الميرينجي، مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى صيف 2023.

سيرجيو راموس باريس سان جيرمان ريمس الدوري الفرنسي دوري ابطال أوروبا

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