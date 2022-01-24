التحالف العربي يعترض ويدمر صاروخا باليستيا حوثيا اتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض صاروخا باليستيا حوثيا أطلق في اتجاه محافظة ظهران الجنوب السعودية.

وكان أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية باتجاه المملكة.

وقال التحالف بقيادة السعودية "نتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف".

وانتقد التحالف، التصعيد الحوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، إصابة مقيم إثر سقوط صاروخ باليستي في المنطقة الصناعية بجازان.

وقال التحالف بقيادة السعودية إن هذه المحاولة هي الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأكد التحالف أن اعتداء وحشيًّا بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة.. وتقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجارٍ تقييم الأضرار بالموقع"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر التحالف العربي أن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي".