التحالف العربي ينشر شريط فيديو لقصف حوثي على جازان السعودية

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، مقطع فيديو للاعتداء الحوثي الوحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان السعودية.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، إصابة مقيم إثر سقوط صاروخ باليستي في المنطقة الصناعية بجازان.

وقال التحالف بقيادة السعودية، إن هذه المحاولة هي الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأكد التحالف أن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة.. وتقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجارٍ تقييم الأضرار بالموقع"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكر التحالف العربي، أن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي".

في سياق آخر، أشارت وزارة الدفاع اليمنية إلى معلومات مروعة لإعدام المليشيات الحوثية لمقاتليها المنسحبين والرافضين للقتال.

وقالت: "للمقاتلين الحوثيين المنسحبين الأمان والمعاملة الحسنة وفق الشرعية والأعراف والقوانين الدولية".

وأضافت الوزارة اليمنية "من نستقبلهم من المنسحبين ضيوف وسنقدم لهم كل العون والدعم والمساعدة لإعادتهم الى مناطقهم عند رغبتهم".