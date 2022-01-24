ميدو: علي معلول سبب أساسي في انتصارات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن تأثير الظهير التونسي علي معلول لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في انتصارات الفريق الأحمر.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من أجل بناء فريق كبير يجب أن يكون متوفر لديك ظهيرين على مستوى عال ولديهم القدرة على إرسال العرضيات من جميع المناطق".

وأضاف: "جزء كبير وسبب أساسي في الكثير من انتصارات الأهلي قوة علي معلول في هذا الأمر، قدرته على الزيادة الهجومية، والعمل على إرسال العرضيات من جميع أماكن الملعب".

وختم حديثه قائلا: “الأطراف أصبحت جزءا أساسيا من قوة أي فريق في العالم”.

وأصيب علي معلول مع منتخب تونس بفيروس كورونا المستجد، مما حرمه من المشاركة مع نسور قرطاج أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية أمس الأحد.

وفاز منتخب تونس على نيجيريا (1-0)، بقيادة لاعبه يوسف المساكني، مساء أمس، الأحد، ليتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون.