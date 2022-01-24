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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط هارب من 40 حكما قضائيا بإجمالي 90 سنة سجن

اللواء نبيل سليم
اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة

تمكن رجال مباحث تنفيذ الأحكام بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط محكوم عليه هارب من تنفيذ 40 حكما قضائيا بعقوبات بالسجن بلغت 90 سنة.

وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصة متعددى الأحكام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بمحافظة قنا ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 40 حكم حبس جزئي مستأنف بإجمالى عقوبات بالحبس 90 سنة.

 و بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

فقد أكدت معلومات وحدة البحث الجنائى بقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

تم إستهداف العقار وأمكن ضبط 3 أشخاص (مالك مخبز – وعاملان بذات المخبز) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بغرفة داخل المخبز ، وعثر بداخلها على (أعمال حفر وأدوات الحفر والتنقيب) ، و بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فيما كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات واقعة اختطاف صاحب محل بازار والاعتداء عليه بعد احتجازه حيث تم تحديد وضبط الجناة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من العقيد خالد سيف مفتش المباحث يفيد ورود بلاغ لمباحث قسم شرطة الجمالية من سائق الذى قرر بأنه حال سيره بالمنطقة تلاحظ له قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون إحدى السيارات اقتياد أحد الأشخاص وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم ولاذوا بالفرار. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ،وتبين أنها ملك سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بمنشأة ناصر، كما تم التوصل إلى أنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلٍ من شقيقه "له معلومات جنائية " ونجل الأول و أحد الأشخاص ، وجميعهم مقيمين بذات العنوان.

أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمحل سكنهم ، وبصحبتهم المجنى عليه صاحب محل بازار مصاب بكدمات وسحجات بالجسم محتجز داخل إحدى الغرف بالعقار محل الضبط .

وبسؤال المجنى عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته .

واعترفوا بإرتكاب الواقعة ، كما أقر أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه مما أثار حفيظته ، وخطط لارتكاب الواقعة .

وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه ، وعقب علمهم بتواجد المجنى عليه بمحل البلاغ تمكنوا من اصطحابه وإجباره على استقلال السيارة صحبتهم واحتجازه داخل إحدى الغرف بالعقار محل سكنهم والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته .

وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ما جاء بأقواله ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هارب 90 سنة سجن وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة

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