بيطري المنيا يحرر 15 محضرا خلال حملات رقابية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، علي استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، مع تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.



أوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية نفذت عددا من الحملات التفتيشية خلال الفترة من 16 إلي 22 يناير الجاري بـ 4 مراكز «أبو قرقاص - مغاغة - بني مزار- ديرمواس».

وذلك بالتعاون مع مباحث التموين وعدد من الجهات المعنية، والتي أسفرت عن تحرير 15 محضر، وضبط 64 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.