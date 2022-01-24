تنام بملابس المدرسة ولم تكن شقية.. ذكريات رانيا فريد شوقى مع الدراسة.. نوستالجيا

لكل منا ذكريات متعددة ومختلفة مع فترة الطفولة، خاصة فى مراحل الدراسة، فالجميع متعلق بهذه المرحلة تعلقا كبيرا، فقد حفرت فى أذهاننا وقلوبنا بعض الحكم والعبر التى أسست حياتنا، ولدينا دائما حنين لها ونتمنى لو تعود بنا هذه الفترة.

وفى هذا التقرير نسترجع ذكريات الفنانة رانيا فريد شوقى مع الدراسة



حيث تتذكر الفنانة رانيا فريد شوقى عن ذكرياتها مع الدراسة انها لم تكن طفلة شقية ولكنها لم تحب المدرسة وانها كانت تنام بملابس الدرسة حتى تستيقظ من النوم فى الصباح و تذهب للمدرسة سريعا .



وتابعت رانيا فريد شوقى انه لم تهرب يوما من المدرسة فى فترة الابتدائية و لكنها فعلت ذالك فى فترة الاعدادية.



وتتذكر رانيا طريقة الثواب والعقاب التي كان يعاملها بها والدها فريد شوقي، مشيرة إلى أنه حرمها مرة من السفر مع الأسرة إلى الخارج؛ لأنها لم تحصل على درجات عالية في المدرسة.