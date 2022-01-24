حياة كريمة..وزير الرياضة: تطوير وإنشاء 987 مركز شباب بـ20 محافظة مرحلة أولى

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعاً مع عدد من قيادات ومسئولى الوزارة أعضاء لجنة متابعة مبادرة "حياة كريمة"؛ لمتابعة معدلات الإنجاز فى تنفيذ مراكز الشباب والأنشطة والفعاليات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

تتضمن المبادرة في مرحلتها الأولي تطوير وإنشاء ٩٨٧ مركز شباب على مستوى ٢٠ محافظة بواقع إنشاء ٢٥١ مركز شباب جديد، وتطوير ٧٣٦ مركز شباب، بجانب تطوير وإنشاء عدد من الملاعب والتي وصلت إلى ٦٥٢ ملعباً.



طالب وزير الشباب والرياضة بالمتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير مراكز الشباب الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتأكيد على انتهاء الأعمال المخطط لها وفق الجدول الزمنى المحدد لكل منشأة.

أكد الدكتور أشرف صبحى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أكبر المشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتطوير الريف المصرى، وهى تدلل على الاهتمام الواضح من قبل السيد الرئيس بأبناء مصر ، والارتقاء بحياة المواطن، و العيش فى حياة كريمة تتوافر بها كافة الخدمات، وفى ضوء الجمهورية الجديدة التى تشهد البناء والتنمية فى شتى القطاعات.

