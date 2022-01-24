الأوقاف تعلن أسماء المستحقين دخول اختبار الشفوي بمسابقة الأسرة القرآنية

نشرت وزارة الأوقاف اليوم الإثنين، الأسر القرآنية التي حقق ثلاثة من أفرادها فأكثر درجة النجاح في التحريري ولها حق دخول الشفوي، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بدار مناسبات مسجد صلاح الدين بالمنيل ، وفق الجدول التالي:

الثلاثاء الأول من فبراير

الأسرة الأولي:

1. عبدالله شحاته فوزى شحاته المنوفية

2. فوزي شحاته فوزي شحاته المنوفية

3. أحمد شحاته فوزي شحاته المنوفية

الأسرة الثانية:

4. محمود أحمد حسن منجود الفيوم

5. أحمد محمود أحمد حسن الفيوم

6. عبدالرحمن محمود أحمد حسن الفيوم

الأسرة الثالثة:

7. أحمد سعيد محمد القزاز البحيرة

8. عبد الله سعيد محمد القزاز البحيرة

9. محمد سعيد محمد القزاز البحيرة

10. محمود سعيد محمد القزاز البحيرة

11. مريم سعيد محمد القزاز البحيرة

الأسرة الرابعة:

12. عماد محمد طه على الدقهلية

13. هند اسماعيل المرسى حماد الدقهلية

14. سلمى عماد محمد طه الدقهلية

15. جنى عماد محمد طه الدقهلية

الأسرة الخامسة:

16. عايدة أحمد محمود مخلص الغربية

17. مصطفى محمد فتحي ناصف الغربية

18. جهاد محمد فتحي ناصف الغربية

الأربعاء 2 فبراير

الأسرة السادسة:

19. عادل محمد برهامي يوسف كفر الشيخ

20. محمد عادل محمد برهامي يوسف كفر الشيخ

21. عمار عادل محمد برهامي يوسف كفر الشيخ

الأسرة السابعة:

22. أسماء إبراهيم محمد الشرقاوي الدقهلية

23. إيمان إبراهيم محمد الشرقاوي الدقهلية

24. إسراء إبراهيم محمد الشرقاوي الدقهلية

الأسرة الثامنة:

25. مسعد عبد الجابر مطاوع دمياط

26. إلهام محمد بدر محمد دمياط

27. نيرة مسعد عبد الجابر مطاوع دمياط

الأسرة التاسعة:

28. محمد حسين سعد إبراهيم القليوبية

29. أحمد محمد حسين سعد إبراهيم القليوبية

30. عبد العزيز محمد حسين سعد إبراهيم القليوبية

الأسرة العاشرة:

31. أحمد سعيد جودة عبدالعال الشرقية

32. منى حسن محمد سالم النجار الشرقية

33. سعيد أحمد سعيد جودة عبدالعال الشرقية

الأسرة الحادية عشرة:

34. رضا ربيع محمد بلتاجي الغربية

35. فاطمة رضا ربيع محمد بلتاجي الغربية

36. سلمى رضا ربيع محمد بلتاجي الغربية

الأسرة الثانية عشرة:

37. حماد عبد العظيم حماد بني سويف

38. أسامة عبد العظيم حماد بني سويف

39. سمية عبد العظيم حماد بني سويف

الأسرة الثالثة عشرة:

40. نيرة محمد حسن الرمادي البحيرة

41. زينب محمد حسن الرمادي البحيرة

42. نور الدين محمد حسن الرمادي البحيرة

الخميس 3 فبراير

الأسرة الرابعة عشرة:

43. سارة حمدي شعبان أحمد الفيوم

44. هاجر حمدي شعبان أحمد الفيوم

45. آية حمدي شعبان أحمد الفيوم

الأسرة الخامسة عشرة:

46. يوسف عماد فتحي عبد الظاهر القليوبية

47. مريم عماد فتحي عبد الظاهر القليوبية

48. رقية عماد فتحي عبد الظاهر القليوبية

الأسرة السادسة عشرة:

49. أحمد اسماعيل عبدالباقي الفيوم

50. عبدالله أحمد اسماعيل عبدالباقي الفيوم

51. عبدالرحمن أحمد اسماعيل عبدالباقي الفيوم

الأسرة السابعة عشرة :

52. محمود أحمد محمود مخلص الغربية

53. ميادة محمود أحمد مخلص الغربية

54. أحمد محمود أحمد مخلص الغربية

الأسرة الثامنة عشرة:

55. محمد شعبان محمد محمد حرب البحيرة

56. هدي شعبان محمد محمد حرب البحيرة

57. جهاد شعبان محمد محمد حرب البحيرة

الأسرة التاسعة عشرة

58. عبد الرازق سيد عبد الكريم على المنيا

59. زينب عبد الرازق سيد عبد الكريم المنيا

60. مريم عبد الرازق سيد عبد الكريم المنيا

الأسرة العشرون:

61. محمد عبدالفتاح محمود الفيوم

62. عبد الرحمن محمد عبد الفتاح محمود الفيوم

63. حفصة محمد عبد الفتاح محمود الفيوم