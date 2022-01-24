حديث ثنائي بين الزعيمين لحظة استقبال السيسي نظيره الجزائري |فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منذ قليل، في زيارة إلى مصر تستغرق يومين، حيث أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان صحفي أن الرئيس الجزائري يجري "زيارة عمل وأخوة إلى مصر الشقيقة".

وتعتبر العلاقات المصرية الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ، حيث شهد تاريخ الدولتين دعما غير مسبوق ومساندة في الشدائد بشكل كبير، خاصة في أعقاب حرب 6 أكتوبر التي ساندت بها الجزائر مصر ودعمتها ماديا وسياسيا بشكل كبير ردا للجميل عند قيام الدولة المصرية بمساندة الجزائر في استقلاله عن فرنسا.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم العلاقات المصرية الجزائرية الداعمة والمساندة لكلا الدولتين العربيتين عبر التاريخ..

العلاقات التاريخية بين البلدين

يحكم العلاقات المصرية والجزائرية إرث تاريخي من الدعم والمساندة المتبادلة، فقد ساندت مصر الجزائر في ثورته العظيمة في مواجهة الاستعمار الفرنسي عام 1954، وقد تعرضت مصر الناصرية لعدوان ثلاثي، فرنسي إسرائيلي بريطاني، عام 1956 بسبب موقفها المساند لثورته.





