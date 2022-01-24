المالية توجه بتشكيل لجنة من الضرائب لحل مشكلات الممولين

كلف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة لحل مشاكل العاملين ومواجهة أى تحديات يتعرضون لها فى أداء واجباتهم الوظيفية، وإعادة توزيعهم وفقًا لمحل إقامتهم؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء.



جاء ذلك خلال جولته التي قام بها لمدة 8 ساعات بتلك المأموريات صباح اليوم؛ بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، واللواء أحمد شريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وياسر تيمور مستشار الوزير للتطوير الضريبي، والدكتور شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، ومختار توفيق نائب رئيس المصلحة، والدكتور سيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، وعبدالمنعم على مستشار رئيس المصلحة، وأسماء العشرى رئيس منطقة القاهرة رابع، وفاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية للمناطق، وسمر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، وعصام فرحات رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، وثروت سوريال رئيس مأمورية مصر القديمة.



قال وزير المالية في تصريحات له، إن الخزانة العامة بحاجة لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال تعزيز أعمال الحصر الضريبى، بما يحقق العدالة الضريبية، و مراجعة مجتمع الأعمال أكثر من مرة قبل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والعرض على الوزارة .



وذكر " معيط" أن الوزارة مهتمة بالصناعة، ولا نريد أبدًا غلق المصانع، بل نستهدف تحقيق التنمية الصناعية والحفاظ على العمالة، وخلق المزيد من الوظائف مطالبا بضرورة تقديم الدعم الفنى والتوعوي للممولين أو المكلفين، بما يُسهم فى التيسير عليهم، بشكل أكبر، ومساعدتهم فى تسجيل إقراراتهم الإلكترونية.