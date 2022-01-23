اقتصاد الإمارات| 4.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1346 مبايعة بقيمة 3.33 مليار درهم منها 287 مبايعة للأراضي بقيمة 1.08 مليار درهم و 1059 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.25 مليار درهم.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء "وام" فقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 222 مبايعة بقيمة 627 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 108 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 87 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 73 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 105 مبايعات بقيمة 152 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 292 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 95 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 696.14 مليون درهم منها 54 رهنا لأراض بقيمة 182 مليون درهم و532 رهنا لفلل وشقق بقيمة 514.14 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 90 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 66 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 60 هبة بقيمة 143.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل علي الأولى بقيمة 26 مليون درهم.