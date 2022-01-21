اقتصاد الإمارات.. مجلس سيدات أعمال عجمان: 108 سيدات حصلن على رخصة بدايات خلال 2021

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان حرص المجلس على تعزيز دوره الريادي لخدمة عضواته وتقديم الدعم الممكن لمشاريع سيدات ورائدات الأعمال بشكل عام، موضحة أن إجمالي عدد السيدات الحاصلات على رخصة بدايات بلغ 108 سيدات خلال العام 2021.

وأضافت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان أن المجلس وقع العام الماضي 16 اتفاقية ومذكرة تعاون بهدف توسيع دائرة الشراكات وتوفير باقات خدمية متنوعة تضمن نمو أعمال ومشاريع سيدات الأعمال عضوات المجلس، حيث استهدفت تلك الشراكات إيجاد قنوات تسويقية فعالة ومبتكرة لمنتجات صاحبات المشاريع وتنظيم دورات وورش عمل متخصصة تدعم تنمية المهارات والقدرات إلى جانب توفير الاستشارات وغيرها من الخدمات.

وأشادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان بتنوع مشاريع رائدات وسيدات الأعمال ومساهمتهن الواضحة في الاقتصاد المحلي، وبالدور الحيوي للمؤسسات المعنية بتمكين صاحبات المشاريع بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة، عبر توفير البرامج الداعمة للخدمات والمبادرات الرائدة وتواكب أنشطتهن المتنوعة بجانب تنفيذ الدورات وورش العمل العملية والنظرية المتخصصة والمعنية بالتدريب والاستشارات والتسويق والإدارة والجودة بهدف تعزيز تنافسية مشاريع ومنتجات سيدات الأعمال.

من جهة أخرى أوضح التقرير السنوي - الذي يصدره مجلس سيدات أعمال عجمان - أن المجلس عمد إلى طرح ومتابعة عدد من المبادرات خلال العام 2021، ومنها مبادرة "رفوف" المعنية بتوفير منافذ لبيع منتجات عضوات المجلس المشاركات في المبادرة بحيث تم توفير محل دائم في مقر مركز عجمان لريادة الأعمال إلى جانب منفذ بيع في جمعية أسواق عجمان التعاونية ومطعم ليوارة الشعبي إضافة إلى مشاركة المبادرة في الأحداث والمناسبات الوطنية، كما نفذ المجلس مبادرة ريوقي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة، ومبادرة " ازرع و احصد" .

كما بين مجلس سيدات أعمال عجمان نظم العام الماضي 4 ملتقيات استفاد منها 332 سيدة ورائدة أعمال، حيث تم تنظيم " ملتقى الشركاء 5525" وملتقيات مسرعات الأعمال والاقتصاد الأسري "أسرتي منتجة و"ريادة الأعمال والخمسون عاماً المقبلة" تحت شعار"فرص .. تواصل .. استدامة".

هذا واستقبل مجلس سيدات أعمال عجمان خلال العام الماضي 23 زيارة من الجهات الحكومية والخاصة لبحث التعاون والشراكة واستعراض برامج وخطط المجلس المستقبلية وما يضمه مركز عجمان لريادة الأعمال والمعرض الدائم وما يوفره خدمات لرواد ورائدات الأعمال.

إكسبو 2020 دبي

وقام المجلس بـ 5 زيارات واجتماعات في معرض إكسبو 2020 دبي، إلى جانب زيارة المشروع الوطني "مزرعة الحي" و المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" .

كما نفذ المجلس 9 ورش تدريبية بهدف تنويع معارف وخبرات عضواته وصاحبات المشاريع، وشارك في مؤتمر رائدات القمة تحت شعار "رائدات تصنعن المجد"، إلى جانب زيارة مجمع المنامة لمنتجات الأيدي البحرينية ومركز الجسرة للحرفيين في مملكة البحرين بهدف الاطلاع على افضل الممارسات وبحث الشراكات وتبادل الخبرات.