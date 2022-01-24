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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ منى زكي بعد أزمة فيلمها أصحاب ولا أعز

منى زكي
منى زكي

شاركت مصممة الأزياء مي جلال ، أحدث صورة للفنانة منى زكي ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت منى زكي ، خلال الصورة وهي ترتدي العمة باللون الفضي، وترتدي قفاز أسود .

وأثار فيلم أصحاب ولا أعز موجة كبيرة من الجدل بعد عرضه على منصة نتفليكس حيث تعرض صانعو الفيلم لهجوم عنيف من المشاهدين بسبب ما يحتويه الفيلم على أفكار وألفاظ إباحية والتي وصفها المشاهدون انها لا تتناسب مع القيم الأخلاقية في المجتمع وبالرغم من ذلك دعم الكثيرون من الفنانين أبطال الفيلم وبخاصة الفنانة منى زكي والتي كانت لها النصيب الأكبر في هذا الهجوم .

 

نجوم دعموا منى زكي وأبطال أصحاب ولا أعز

حرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة منى زكي والدفاع عنها بعد الهجوم الذي تعرضت له عقب عرض فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصة نيتفليكس.

 

فيلم أصحاب ولا أعز

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

 

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها .

 

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers ، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

 

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة نادين لبكي.

منى زكى مصممة الأزياء مي جلال العمة باللون الفضي قفاز أسود فيلم أصحاب ولا أعز منصة نتفليكس

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