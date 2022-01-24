مساك ومهاجم ودفندر..المنيا يدعم صفوفه بثلاث صفقات شتوية

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، عن اتمام التعاقد مع ثلاثة صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث جاء التعاقد معهم بحضور المشرف على الفريق نور مدكور عضو مجلس الإدارة، وياسر مصطفى مدير الكرة.

وجاءت أولى الصفقات بضم اللاعب مروان أحمد الذي يلعب في مركز المساك قادما من فريق ابوقير للأسمدة وتم ضمه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .

كما تم ضم المهاجم مراد صبري قادماً من كيما أسوان لمدة موسمين ونصف، وكذلك اللاعب الغيني " سيلا " الذي يلعب بمركز خط الوسط " دفندر" قادما من فريق أهلي سداب العماني، لمدة موسمين ونصف.

وأكد أبو العنين شحاتة المدير الفني للمنيا أن الثلاثة صفقات تعد دعائم قوية لفريق المنيا بجانب باقي اللاعبين الأكفاء، تساعد في استمرار منافسة الفريق على الصعود خلال الدور الثاني والذي من المقرر انطلاقه السبت المقبل ويستضيف خلاله فريق المنيا نظيره قنا في مباريات الجولة السادسة عشر ، مشيداً بحماس اللاعبين خلال الثلاثة مباريات الأخيرة، وانضباطهم في فترة الإعداد الأيام الماضية وخوضهم مباراتين وديتين أمام الترسانة والداخلية.

فيما قال ياسر مصطفى مدير الكرة إن جميع عناصر الفريق والجهاز الفني في حالة تركيز كبيرة في الفترة الحالية لاستمرار النتائج الإيجابية لإسعاد الجماهير، وأن هدف الفريق خلال تلك المرحلة عدم التفريط في أي نقطة للوصول إلى قمة المجموعة وتحقيق حلم الصعود.



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