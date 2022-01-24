عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مساك ومهاجم ودفندر..المنيا يدعم صفوفه بثلاث صفقات شتوية

اللاعب مروان محمد
اللاعب مروان محمد صفقة جديدة

أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، عن اتمام التعاقد مع ثلاثة صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث جاء التعاقد معهم بحضور المشرف على الفريق نور مدكور عضو مجلس الإدارة، وياسر مصطفى مدير الكرة.

وجاءت أولى الصفقات بضم اللاعب مروان أحمد الذي يلعب في مركز المساك قادما من فريق ابوقير للأسمدة وتم ضمه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر .

كما تم ضم المهاجم مراد صبري قادماً من كيما أسوان لمدة موسمين ونصف، وكذلك اللاعب الغيني " سيلا " الذي يلعب بمركز خط الوسط " دفندر" قادما من فريق أهلي سداب العماني، لمدة موسمين ونصف.

وأكد أبو العنين شحاتة المدير الفني للمنيا أن الثلاثة صفقات تعد دعائم قوية لفريق المنيا بجانب باقي اللاعبين الأكفاء، تساعد في استمرار منافسة الفريق على الصعود خلال الدور الثاني والذي من المقرر انطلاقه السبت المقبل ويستضيف خلاله فريق المنيا نظيره قنا في مباريات الجولة السادسة عشر ، مشيداً بحماس اللاعبين خلال الثلاثة مباريات الأخيرة، وانضباطهم في فترة الإعداد الأيام الماضية وخوضهم مباراتين وديتين أمام الترسانة والداخلية.

فيما قال ياسر مصطفى مدير الكرة إن جميع عناصر الفريق والجهاز الفني في حالة تركيز كبيرة في الفترة الحالية لاستمرار النتائج الإيجابية لإسعاد الجماهير، وأن هدف الفريق خلال تلك المرحلة عدم التفريط في أي نقطة للوصول إلى قمة المجموعة وتحقيق حلم الصعود.
 

received_1150262382469707
received_1150262382469707
received_4668900169888899
received_4668900169888899
المنيا الانتقالات الشتوية المدير الفني مراد صبري ياسر مصطفى مجلس إدارة نادي فريق المنيا نادي المنيا الرياضي فريق ابوقير للأسمدة

موضوعات متعلقة

وفاة شاب أسفل عجلات قطار بالمنيا

السيطرة على حريقين بمنزل ومخبز في المنيا

بيطري المنيا يحرر 15 محضرا خلال حملات رقابية

بناء بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية.. إزالة 4 حالات تعد بمراكز المنيا

رفع 600 طن قمامة ونقلها من مقلب أبو سيفين في المنيا

حياة كريمة: بدء رصف الطريق الزراعي الغربي حتى كمين الرحمانية بالمنيا

حياة كريمة.. الأورمان توزع أطرافا صناعية وسماعات أذن لذوي القدرات الخاصة بالمنيا

إصابة 4 أشخاص في تصادم جرار زراعي مع ميكروباص في المنيا

ترشيحاتنا

الفيلم المنحل.. تامر حبيب يعلق على أزمة أصحاب ولا أعز

كيف ولماذا حكم السيسي مصر.. أحدث مؤلفات الكاتبة الصحفية فاطمة السيد أحمد

محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه بسبب فلوس حمام السباحة

83 ألف حالة.. إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا في يوم

أمطار فى القاهرة الأربعاء.. مركز تنبؤ الري يكشف خريطة الطقس الأيام المقبلة

علاء عاقل: قانون المنشآت السياحية أنهى معاناة "الكعب الداير" لإصدار تراخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات صارمة من CAF ضد الكاميرون وتونس والجزائر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

السعودية.. قرار جديد من الملك سلمان بشأن الإقامات وتأشيرات دخول المملكة

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

هل يحق للمرأة الحصول على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق ؟ مبروك عطية يرد

ما علاقة مشروع ليلى.. مفاجأة حول موقع تصوير فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

نجمات دافعن عن منى زكي .. وبيان مفاجئ من نقابة الممثلين

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ