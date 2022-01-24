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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه بسبب فلوس حمام السباحة

صدى البلد

ردً الفنان محمد التاجي ، عبر مداخلة ببرنامج «تحت الشمس» على سخرية  الفنان محمد رمضان منه خلال منشور عبر حسابه على انستجرام.

 

وقال محمد التاجي  « لو محمد رمضان  يقصد السخرية ربنا يسامحه ولو كان يقصد الشكر فيّ فأنا أشكره".

 

وأضاف التاجي: «تأتي إليّ الفيديوهات وأنا أقوم بالضحك ولم أعلق، وقرأت الأخبار والجميع تحدث إليّ كي أرد ولكن لا تعليق لديّ على محمد رمضان بعد ما قاله، فكل ما انتابني انني ضحكت، فلو محمد رمضان يقصد الشكر فيّ فأنا متشكر له على ما قاله، ولو يقصد السخرية ربنا يسامحه، لا أستطيع قول أكثر من ذلك».

 

وعن موضوع الفيديو، قال محمد التاجي: «كان منذ 4 أشهر عندما سئلت عن استفزاز محمد رمضان، فقلت إنه صعبان عليّ، لأنه يكوّن عداوات أكثر منها محبة من الناس وهذا ما أنا عبرت عنه، وكل منا له تفكيره، لكن أن يشاهده الناس يرمي فلوس في حمام السباحة فقلت داري على شمعتك تقيد، فهو صعبان عليه ممكن العين تأخد والحسد مذكور، وإنت اتكعبلت السنادي كتير، وقلت له سيبك من هذا الكلام وخليك في الفن لأن شغلنا هو التاريخ، وضحكت للمذيعة إننا مواليد يوم واحد ولكن الفرق في حساب البنك، وهذا الموضوع منذ أشهر لا أعرف ما الذي جدده».

 

وتابع: «ربنا يزيد محمد رمضان من نعيمه ويعطيه أكثر مما يتمنى، لا أحد يكره لأحد الخير حتى لا يمنعه ربنا عنك، ولو يقصد التريقة ربنا يسامحه».

 

واختتم التاجي حديثه: «الحمدلله أنا أضع ربي في تعاملاتي مع كل الناس، وعندما أتمنى شيئًا من ربي ربنا يحققهولي، وأنا وجدت محبة الناس بعدما قال ذلك محمد رمضان، والناس ردت لي حقي وهو قام بحذف البوست بعد ذلك».

محمد رمضان يهاجم التاجي:

 

هاجم الفنان محمد رمضان، الفنان محمد التاجي بعدما انتقده بسبب الأموال التي قذفها بحمام السباحة في إحدى الفيديوهات الخاصة به.

 

ونشر محمد رمضان، فيديو لمحمد التاجي من خلال حسابه الرسمي على “الأنستجرام”، وعلق قائلاً: “حضرتك تملك تاريخ لا يقدر بثمن.. الفلوس مهمة بس التاريخ أهم.. ربنا يباركلك في صحتك وعمرك، ولو خيروني ما بين التاريخ والفلوس هختار الفلوس بصراحة، وأبقى آخد دروس تاريخ على حسابي”.

 

 

وسرعان ما تراجع محمد رمضان، وقام بحذف الصورة والتعليق بعد نشرهم عبر حسابه الرسمي على انستجرام، بعد دقائق معدودة من نشره لذلك الرد.

محمد التاجي محمد رمضان ربنا يسامحه استفزاز محمد رمضان تحت الشمس

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