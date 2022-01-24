منتخب مصر يواصل الاستعداد لمواجهة كوت ديفوار في أمم أفريقيا.. تفاصيل

أدى منتخب مصر الوطني اليوم تدريبًا مغلقًا في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الكاميرون على ملعب چابوما انيكسي المخصص للتدريبات استعدادًا للقاء كوت ديفوار في الخامسة مساء الأربعاء المقبل ( السادسة في القاهرة ) ضمن دور ال16 لبطولة الأمم الأفريقية.



وواصل محمود حمدي "الونش" تدريباته التأهيلية بالكرة ، فيما أظهرت نتائج المسحات التي أجريت اليوم للبعثة عن سلبية جميع العينات .

وتم إرجاء الزيارة التفقدية للفريق إلى أرض ملعب المباراة إلى اليوم تنفيذًا للائحة المنظمة للبطولة.



ويتبقى أمام المنتخب الوطني تدريبه الأخير الذي يؤديه غدًا في الموعد نفسه قبل لقاء الأربعاء