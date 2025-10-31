الكرملين: بوتين على تواصل دائم مع الرئيس الصيني

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلنت الكرملين، أن بوتين على تواصل دائم مع الرئيس الصيني.

وأوضحت أنه يجب الاعتماد على البيانات الرسمية بشأن محادثات لافروف وروبيو.

وفي سياق متصل..حثت روسيا والصين، الخميس، الولايات المتحدة على إدراك مخاطر قرارها استئناف التجارب النووية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرتين من عواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الدوليين.

وقال الكرملين إن تخلي أي دولة عن التزاماتها المتعلقة بوقف التجارب النووية سيقابل بخطوات مماثلة من جانب روسيا، مؤكدا أن الحوار الروسي الأميركي حول التوازن الإستراتيجي لم يصل إلى طريق مسدود، لكنه أشار إلى أنّ واشنطن لم تُخطر موسكو مسبقا بقرارها استئناف التجارب النووية قبل إعلان الرئيس الأميركي العلني