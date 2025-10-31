أكدت وزارة الدفاع الروسية أن حظر وزارة الخارجية الأوكرانية على وسائل الإعلام الأجنبية والأوكرانية الوصول إلى القوات الأوكرانية المحاصرة هو اعتراف بالكارثة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان له : أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أنه لا توجد خيارات أخرى للدخول أو الخروج من مناطق الحصار سوى الممرات الأمنية الروسية.

وأضافت الدفاع الروسية: ومن خلال منع وسائل الإعلام من زيارة العسكريين الأوكرانيين المحاصرين تريد كييف مواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب مع روسيا.

وختمت الدفاع الروسية بيانها بالقول : تحتاج كييف إلى حظر الدخول إلى مناطق القوات الأوكرانية المحاصرة عبر الممرات الإعلامية الروسية لخداع المجتمع الدولي والمواطنين الأوكرانيين.