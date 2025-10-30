الدفاع الروسية: ضربة صاروخية جوية مكثفة على أهداف في أوكرانيا وتحرير بلدتين جديدتين

استهدفت القوات الروسية مواقع ومطارات عسكرية ومنشآت للطاقة والمجمع العسكري الصناعي في أوكرانيا بضربة صاروخية جوية مكثفة، كما حررت بلدة في خاركوف وأخرى في زابوروجيه.

جاء ذلك في التقرير اليومي الذي أصدرته الدفاع الروسية ، اليوم الخميس ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ، : "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة الماضية هجوما مكثفا باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو والبحر، وطائرات مسيرة هجومية، على مؤسسات للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومنشآت الطاقة التي تدعم عملها وكذلك مطارات عسكرية".