السفير البريطاني: منتدى شباب العالم وفر لنا فرصا للأمل ورؤية المستقبل

قال جاريث بيلي، السفير البريطاني في القاهرة، إن منتدى شباب العالم كان ضروري واستثنائي؛ لكون العالم يمر بظروف صعبة وتداعيات كورونا على العالم أجمع، والمنتدى محاولة مثمنة لتجميع الشباب من كافة أنحاء العالم؛ للحوار بين الشباب وقادة العمل.

وأضاف "بيلي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن المنتدى تضمن الحوار حول التكنولوجية ومكافحة تغير المناخ، وتشجيع فرص العمل للشباب، موجهًا الشكر للحكومة المصرية على انعقاد منتدى الشباب الذي وفر لنا فرص الأمل ورؤية المستقبل –على حد تعبيره-.

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، أنه كان يزور مصر منذ 20 عام، والفرق بين الفترة الماضية والفترة الحالية أن هناك نوع من الديناميكية والشعب المصري يريد أن يتقدم للأمام بسرعة ولديه أمل وطموح وتفكير ولهذا السبب يحترم الشعب المصري.

على جانب آخر، أكد أن اللاعب المصري محمد صلاح، هو الملك المصري والسفير المصري للعلاقات البشرية بين مصر وبريطانيا، وهو نموذج للشباب، معقبًا: "أنا بحبه وباحترمه، وهو أحسن مني".