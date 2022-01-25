أحمد كريمة: الشرطة المصرية حافظت على الدولة من الانهيار..فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال “عينان لا تمساهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله”، مؤكدا أن المهمة الجليلة للدفاع عن الأوطان كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مارسها الخلفاء الراشدين خاصة سيدنا عمر بن الخطاب.

وأضاف أحمد كريمة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الجزاء الأوفى أن “هؤلاء يؤثرون على أنفسهم”، ويحققون أسمى نعمة للبشرية وهي نعمة الأمن، والله سبحانه وتعالى ذكر الأمن في الجنة “أدخلوها بسلام أمنين”، وذكر الأمن في مصر “ادخلوا مصر ان شاء الله امنيين”.

القوات المسلحة الباسلة والشرطة هم خير أجناد الأرض، والتي قال فيهم النبي “إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا ، فذلك الجند خير أجناد الأرض . فقال له أبو بكر : ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال : لأنهم في رباط إلى يوم القيامة”.

وأشار أحمد كريمة إلى أن هناك من يشكك ويكره خير أجناد الأرض، أقول لهم قول الله في كتابه العزيز “لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيل”.

صدت جميع الفتن

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الشرطة المصرية والقوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من الإنهيار، وصدت جميع الفتن ضد الوطن، ولا ينامون ويحرسون الوطن في الظروف الصعبة ".