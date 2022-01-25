يحيى الفخراني: رفضت العمل في فيلم المصير بسبب خلاف مع يوسف شاهين

قال الفنان يحيي الفخراني، إن نبيل الحلفاوي هو أقرب أصدقائه في الوسط الفني الآن بعد وفاة أسامة أنور عكاشة.

وأوضح يحيي الفخراني خلال حواره ببرنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، تقديم الفنانة إسعاد يونس، سبب رفضه فيلم المصير ، قائلا: "أنا رفضت العمل في فيلم المصير بعد ما أقنعت يوسف شاهين إننا نغير الحوار ووافق بس حصل خلاف في الأخر بينا"

شاركت الفنانة إسعاد يونس صورا من كواليس برنامجها “صاحبة السعادة” رفقة الفنان يحيى الفخراني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.