هشام يكن: ما فعله رئيس الزمالك معي إهانة ولو كسبت مش هقعد زي الكراسي.. فيديو

قال هشام يكن، نجم نادي الزمالك، إنه فوجئ بطلب رئيس نادي الزمالك، بإبراز الكارنيه الخاص بعضوية النادي خلال جلوسه في مقر القلعة البيضاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة صدى البلد، أنه ليس من الطبيعي أن يطلب رئيس نادي الزمالك منه الاطلاع على كارنيه النادي لأنه ليس مجهولًا.

وأوضح هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، والمرشح على عضوية مجلس الإدارة بالانتخابات المقبلة، أنه يرى أن ما فعله رئيس الزمالك هو إهانه له، مؤكدًا أنه يعلم من هو هشام يكن جيدًا.

وأكد يكن، أنه لا يوجد منافسة بينه وبين مرتضى منصور، لأنه سيخوض الانتخابات على مقعد العضوية، فيما سيخوض رئيس الزمالك الانتخابات على مقعد رئاسة مجلس الإدارة.

وحال فوز هشام يكن في انتخابات نادي الزمالك قال: «سيكون دوري واضح ومش هقعد زي الكراسي ومصلحة نادي الزمالك فوق رأس الجميع».

