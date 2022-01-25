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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيماء سيف تكشف نتيجة مسحة كورونا الثانية.. خاص

شيماء سيف
شيماء سيف

أكدت الفنانة شيماء سيف في تصريح خاص لصدى البلد ، أنها أجرت مسحة  ثانية لفيروس 

كورونا منذ قليل وظهرت نتيجة المسحة .

وقالت شيماء سيف:" أجريت مسحة كورونا ثانية للتأكد وجاءت نتيجة المسحة سلبية أيضا الحمد لله".

 

وكانت شيماء سيف ، قد كشفت حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وقالت شيماء سيف:" شعرت ببعض التعب والأعراض الخاصة بفيروس كورونا، ولكن قمت بتحليل وعمل مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة سلبية ".

 

وأضافت :" كان دور برد عادي بس والحمد لله مفيش حاجة دلوقتي ، وعدت على خير الحمد لله".

رسالة مؤثرة من شيماء سيف لوالدتها في عيد ميلادها

 

حرصت الفنانة  شيماء سيف علي تهنئة  والدتها بعيد ميلادها   من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

ونشرت شيماء سيف فيديو للحظات السعيدة التي تجمعها بوالدتها وعلقت قائلة : حبيبتى وقلبى كل سنة وانتى طيبة ياكوكو يااحلى ماما ربنا يخليكى ليا يارب وميحرمنيش منك ابدا ويديكى الصحة والعافية والسعادة وراحة البال ويقدرنى اعوضك عن كل لحظه فرحتينى فيها يااحن واجمل ام فى الدنيا.

 

يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الدرامية، مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي لقي نجاحًا كبيرًا، وتألقت شيماء سيف بشخصية "زومبا". 

 

مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة الفنان هشام جمال ، وليلى أحمد زاهر ، وشيماء سيف ، وعمرو وهبة ، والفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وشيرين وأوتاكا، وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، ومن اخراج وليد الحلفاوي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبد الرحمن، وناهد السباعي وأوس أوس وعدد آخر من النجوم.

 

شيماء سيف ضرتها بالكليب.. أميمة طالب تطرح أحدث أغانيها «مية مية»

 

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية مية مية للفنانة أميمة طالب، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

 

أغنية مية مية للفنانة أميمة طالب، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات : محمد أبو نعمه، الحان : سهم، توزيع موسيقي: توما، والكليب من إخراج : بتول عرفة. 

وظهرت الفنانة شيماء سيف في كليب مية مية، ولعبت دور ضرة أميمة طالب في الكليب.

 

الجدير بالذكر،ان  شيماء سيف شاركت كضيف شرف في فيلم أحمد نوتردام، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وشارك في الفيلم العديد من الفنانين، من بينهم رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وإنتصار.

 

وشاركت شيماء سيف أيضا في فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وضم الفيلم عدد كبير من الفنانين، منهم دينا الشربيني، كريم عبد العزيز، ماجد الكداوني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وأحمد حلاوة.

شيماء سيف كورونا نتيجة المسحة الفنانة شيماء سيف مسحة ثانية

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