شادي محمد: الأهلي يضغط لعودة محمد عبدالمنعم ويعرض صلاح محسن على فيوتشر

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية أن النادي الأهلي يرغب بقوة فى عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق بعد التألق مع منتخب مصر خلال كأس الأمم الأفريقية الحالية والمقامة فى الكاميرون لتدعيم الفريق.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" الأهلي يرغب بقوة فى عودة محمد عبد المنعم من فيوتشر واستعادة اللاعب مرة أخري من أجل أن يشارك فى كأس العالم للأندية الشهر القادم عقب كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف:" الأهلي يكثف محاولاته مع فيوتشر لضم محمد عبد المنعم بعد إصابة بدر بانون الكبيرة عقب الإصابة بفيروس كورونا، والاهلي يرغب فى تدعيم دفاعي".

وتابع:" الأهلي قام بعرض اللاعب صلاح محسن على فيوتشر من أجل عودة محمد عبد المنعم".