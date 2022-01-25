الأهلي يؤجل قرار بيع أليو بادجي بعد عرض أميان الفرنسي

قال الإعلامي محمد شبانة ان مسئولو الأهلي رفضوا الرد علي إدارة أميان الفرنسي لبيع السنغالي أليو بادجى لاعب الأخير المعار للأول بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة في يونيو 2022.



وتابع شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC:: " إدارة الكرة أرجأت الرد علي الفريق الفرنسي لشراء السنغالي بعدما عرضت 900 ألف دولار بدلا من الشرط الموجود في عقد الإعارة والتي كانت تنص علي حصول الاهلي مقابل 400 ألف دولار مع وضع بند أحقية النادي الفرنسي في شراء اللاعب مقابل دفع مليون و800 ألف دولار بعد انتهاء الإعارة.



وواصل: "أضاف المصدر أن النادي الفرنسي عرض تقليل المقابل المالي الموجود في عقد الإعارة لاسيما في ظل عدم اعلان الجهاز الفني للمارد الأحمر في استعادة اللاعب ويتشاور مع الأهلي حول هذا الأمر لكن لجنة التخطيطبرئاسة محسن صالح تأجيل القرار بالتشاور مع شركة الكرة



وأشار المصدر أن تألق اللاعب مع فريقه في الدوري الفرنسي وتسجيله 7 أهداف وصنع هدف فى 13 مباراة وهو ما جعل النادى الفرنسي يفكر فى تفعيل بند شرائه من النادى الأهلى والاحتفاظ بالمهاجم السنغالى لكن إدارة القلعة الحمراء ترغب الاستفادة بأعلي سعر لبيع اللاعب وتعويض المبالغ التي دفعها الفريق خلال التعاقد مع اليوبادجي في يناير 2020 مع بادجي من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار.