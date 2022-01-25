في بحر العرب.. انطلاق مناورة بحرية روسية صينية لمواجهة القرصنة وانقاذ السفن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الثلاثاء ، عن قيام القوات البحرية الروسية والصينية بأعمال بحث عن سفينة شحن وتحريرها، وذلك خلال التدريبات البحرية لما يمسى بسلام البحر عام 2022 في بحر العرب.

وجاء في البيان "خلال التمرين ، قامت السفن الروسية بالتعاون مع البحرية الصينية بمناورات تكتيكية وعمليات بحث عن سفينة شحن تم الاستيلاء عليها، ولعبت الناقلة بوريس بوتوما دورًا في ذلك، حيث تدرب البحارة على تحرير السفينة التي تم الاستيلاء عليها".

وبحسب البيان ، شارك الجانب الروسي بمجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ ، بما في ذلك طراد صواريخ فارياج ، والزورق الحربي الكبير أدميرال تريبوتس ، وناقلة بوريس بوتوما.

ومثلت البحرية الصينية المدمرة الصاروخية أورومتشي وسفينة الإمداد تايهو.

وقالت الوزارة الروسية: "قام البحارة العسكريون الروس بنقل جريح وهمي من أدميرال تريبوتس إلى أورومتشي بطائرة هليكوبتر.

وشاركت في العملية مروحية من طراز Ka-27PS".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مجموعة أسطول المحيط الهادئ البحرية واصلت مهمتها في مسيرة طويلة المدى بعد التمرين.

في وقت سابق ، ذكرت وسائل الإعلام أن مجموعة بحرية من أسطول المحيط الهادئ غادرت في مسيرة بعيدة المدى من فلاديفوستوك في ديسمبر 2021.

وشاركت السفن في التدريبات البحرية الروسية الهندية PASSEX والتدريبات الروسية الصينية الإيرانية CHIRU-2022.

من ناحية أخرى، أعلن الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، عن تحطم أحدث طائرة مقاتلة من طراز "F-35С Lightning II" أثناء محاولتها الهبوط على حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب بيان لأسطول المحيط الهادئ، الأمريكي: " فقد وقع الحادث أثناء هبوط المقاتلة على سطح حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" في بحر الصين الجنوبي، في 24 يناير 2022.. وأثناء الحادث قفز الطيار بأمان وتم إنقاذه بواسطة مروحية عسكرية.. وأن الطيار في حالة مستقرة.. كما أصيب في الحادث سبعة بحارة، تم نقل ثلاثة منهم إلى مستشفى في الفلبين، فيما عولج البحارة الآخرون على متن الحاملة".

ولفت بيان الأسطول إلى أن الحادث وقع أثناء قيام الطائرة بطلعة طيران روتينية.

ويجرى حاليا التحقيق في الحادث الذي يعتبر الأول لطائرة من طراز"F35C".

