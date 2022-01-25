الزراعة ×المحافظات.. ضبط 23 طنا من اللحوم الفاسدة ومصانعاتها بالجيزة والشرقية |انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٢٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو.

وأوضحت نشرة الانفوجراف الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٨ الى ٢٤ يناير الجاري، ومن أبرزها ضبط أكثر من 23 طنا من اللحوم الفاسدة ومصانعاتها بالجيزة والشرقية.

واشار الانفوجراف الى ان مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، نفذت ندوه حقلية حول زراعات المانجو، كما تم تنفيذ يوم حقل لمحصول بنجر السكر والتابع للحملة القومية للنهوض بمحصول بنجر السكر.

وشنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 11 طن و 484 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 14 الف و110 راس ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، و187 راس ضد مرض الطاعون.

كما تم عقد 17 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية وبحضور رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المرور على بعض جمعيات مركزي كفر شكر و بنها لمتابعة توزيع الأسمدة ومدى توافرها، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية لمحصول الفراولة بناحية ميت كنانه، كذلك تم المرور على زراعات القمح بمراكز طوخ و القناطر الخيرية للوقوف على الحالة العامة للمحصول.

كما تم عقد اجتماع لمديري الإدارات مع رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، للوقوف علي كل ما هو جديد لحماية الأراضي.

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وخلال هذا الاسبوع عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعا مع مديري الادارات الزراعية والتعاونية، لمناقشة كافة أعمال القطاع الزراعي وعلى راسها حماية الأراضى، الاسمدة وكارت الفلاح، الرى الحديث، التغيرات المناخية، كما تم ازالة (5) حالات، بنواحي (تلا ـ الباجور ـ شبين ـ منوف).

وشنت المديرية حملات الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية، وتم ضبط عدد (74) عبوة مختلفة الاحجام من المبيدات المحظور تداولها، كذلك تم عقد عدد (35) ندوة ارشادية بجميع مراكز المحافظة تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الالبان.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية لمناقشة اخر التوصيات الفنية للمحاصيل الشتوية.

من جانبها اعلنت مديرية الزراعة بالشرقية، إزالة حالة تعدى هنجر على مساحة ٨قيراط، كما شنت مديرية الطب البيطري حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط 11 طن و973 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعاتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وانتهت مديرية الزراعة بالشرقية، من تحصين 13 ألف جرعة ضد مرض الحمى القلاعية و الوادي المتصدع، و 7 الاف راس ضد التسمم الدموي، وتحصين أكثر من 164 ألف طائر ضد الامراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، كما تم تنظيم 59 ندوة ارشادية و 98 لقاء إرشادي ود للتوعية بالمشروعات القومية مثل انشاء وتطوير مراكز تجميع الالبان للحصول على كوب لبن امن وصحي وتحسين سلالات الماشية والحملة القومية للتوعية ضد مرض انفلونزا الطيور.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعاً لمديري الإدارات الفنية لسرعة إنهاء كافة الملفات المتعلقة بالمواطنين، كما تم أيضا عقد اجتماع لمديري الإدارات الزراعية بحضور مستشار وزير الزراعة للمتابعة حيث تم التشديد على ضرورة متابعة توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين، والاهتمام بالرد على شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.

كما أعلنت أيضا ازاله مساحه 580متر ازاله فوريه في المهد بأبو المطامير، كما اعلنت مديرية الزراعة بالنوبارية استمرارها في التصدي للتعديات على الاراضي الزراعية، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة حالة تعدى فورية لمساحه 400م بقريه العشرالاف بمنطقه غرب النوبارية.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، ندوة ارشادية لمحصول القمح في إطار جهود الحملة القومية للنهوض بالمحصول، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات على اسواق اللحوم، تم ضبط 336 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وانتهت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، من تحصين 391 راس ضد مرض الحمى القلاعية و 23 راس ضد مرض حمى الوادي المتصدع، و 275 راس ضد جدري الضأن والجلد العقدي، كما تم عقد 7 ندوات ارشادية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعا لمديري الإدارات الفنية والإدارية لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة، كما تم المرور على كافة الزراعات الشتوية لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية، كذلك تم عقد ندوة حول محصول القمح واهم التوصيات الفنية،

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، اطسا، كما أعلنت أيضا عن استمرار جهود الحملة القومية للقمح حيث واصلت أعمالها في محافظة الفيوم، بالتنسيق مع الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بهدف توعية المزارعين.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، ندوة ارشادية وحوار مع كبار مزارعى صدفا وحلقة نقاشية حول اهم الموضوعات التى تواجه المزارعين وكيفية حلها، كما واصلت متابعة عمليات صرف الاسمدة وسير العمل وانتظامه بالجمعيات الزراعية، كما تم عقد اجتماع لمديري الادارات الزراعية والتعاونية لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر استمرار حملاتها للرقابة على اسواق المبيدات، للحد من الاستخدام الخاطئ للمبيدات لما له من اضرار على صحة المواطنين.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء متابعة مزرعة جهاز التعمير لتفقد مشروع الانتاج السمكي، كما تم متابعة مشروع الصوب الزراعية المستهدف اقامته علي مساحة 25 فدان، كما تم المرور علي الحقول الارشادية للقمح والشعير والزراعات الشتوية بمدينتي نويبع وراس سدر، كما تم تنفيذ ندوة بديوان مديرية الزراعة حول أهمية الزراعة في الإسلام شارك فيها ادارة الدعوة والوعظ بالازهر الشريف، كما استكملت مديرية الزراعة برنامج القوافل الزراعية التنموية وبرامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقطاع الزراعي بجنوب سيناء.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.