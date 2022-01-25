مياه سوهاج تنظم مسابقة فى تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المسابقة العامة فى تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية والتى ضمت مجال مكافحة تسرب غاز الكلور ومجال كيفية النزول للاماكن المغلقة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سوهاج.

وأضاف أنه تنافس فى هذه المسابقة 11 فريق فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور و 10 فرق فى مجال النزول للاماكن المغلقة وأن الهدف من هذه المسابقة تنمية مهارات العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل وأنه جارى تنظيم مسابقة أخرى بين فرق محطات مياه الشرب وفرق محطات الصرف الصحى.

وأوضح الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل ورئيس لجنة التحكيم أنه فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور حصل على المركز الاول فرع مياه طما والمركز الثانى فرع مياه جرجا والمركز الثالث فرع مياه اخميم وفى مجال النزول للاماكن المغلقة حصل على المركز الاول فرع صرف صحى طهطا وعلى المركز الثانى فرع مياه ساقلتة وعلى المركز الثالث فرع صرف صحى المراغة.