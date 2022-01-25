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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجزائر: محادثاتنا مع مصر ثرية ومثمرة لتحقيق تشاور دائم بين البلدين

الرئيس الجزائرى،
الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون

أعرب الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، عن سعادته بوجوده فى مصر، معقبا: “مصر العزيزة والشقيقة.. وأجدد الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”.

وأضاف الرئيس الجزائرى، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: “مكنتنا تلك الزيارة من إجراء محادثات ثرية ومثمرة تندرج فى تحقيق تشاور مستمر بيننا.. ونتواصل حول العلاقات الثنائية والدور المنوط بمصر والجزائر.. ومساهمتهما فى مسار الدفع للتعاون عربيا  بما يحث على الامن فى المنطقة”.

وفي سياق متصل، بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون بقصر الاتحادية وسط مراسم استقبال رسمية .

وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة بين الرئيسين".

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات ثرية ومثمرة العلاقات الثنائية

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