محمد بن زايد يستقبل ملك البحرين .. ماذا دار في اجتماعهما؟

وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى أبوظبي اليوم الثلاثاء، خيث كان في استقباله بمطار الرئاسة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، عقد ملك البحرين حمد بن عيسى والشيخ محمد بن زايد اجتماعاً بحضور كبار المسؤولين في البلدين، بحثا خلاله الهجمات الآثمة التي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الأراضي الإماراتية واستهدفت أرواح الأبرياء الآمنين.

وأطلع الشيخ محمد بن زايد ملك البحرين على تفاصيل هذا الهجوم الإرهابي ، والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات في إطار حقها للرد على هذا الاعتداء الغادر الذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وعبر الملك حمد بن عيسى عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها للهجوم الإرهابي الغادر الذي قامت به ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد سيادتها وأمنها واستقرارها، تأكيداً لأواصر الأخوة الراسخة والمصير الواحد والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وجدد تأييد المملكة ومساندتها التامة لكل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مشدداً جلالته على ترابط الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين، وأن أي اعتداء على دولة الإمارات هو اعتداء على مملكة البحرين.

ونوه عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بالدعم والتأييد اللذين عبرت عنهما العديد من دول العالم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تجاه الاعتداء الحوثي الإرهابي، مما يجسد المكانة الرفيعة التي تتبوأها دولة الإمارات على المستوى الدولي، مثنياً على الجهود الموفقة التي قادتها الدبلوماسية الإماراتية بكل كفاءة واقتدار، وأسهمت في صدور قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع بإدانة الهجوم الحوثي الإرهابي وتأكيد حق دولة الإمارات القانوني في الدفاع عن سيادتها والمحافظة على أمنها واستقرارها ومصالحها، واعتبار هذا الاعتداء تصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن في المنطقة.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لأخيه ملك البحرين لموقف مملكة البحرين الداعم والمساند دائما لدولة الإمارات في مختلف الظروف معبراً عن اعتزازه بالمشاعر الأخوية الصادقة التي يحملها الملك لدولة الإمارات وشعبها والتي تؤكد ما يربط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين من روابط الأخوة والمحبة والعلاقات الأخوية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والتطور والازدهار تحت قيادته الحكيمة.