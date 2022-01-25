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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مولنوبيرافير.. الصحة: اعتماد أول دواء لكورونا عن طريق الفم.. فيديو

علاج كورونا
علاج كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم لأول مرة اعتماد دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا، موضحًا أن هذا الدواء هو مولنوبيرافير، وسيكون لعلاج مرضى كورونا فى المستشفيات فقط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية سارة حازم، أن هذا الدواء يعطى فى بداية الإصابة، وتحديدًا فى أول 5 أو 7 أيام، وهذا الدواء يقلل الأعراض ويقلل من الدخول لـ المستشفيات.


ولفت إلى أن هذا الدواء يعطى للمصاب، وليس للوقاية، ويكون للفئات الأكثر عرضة، ولكبار السن و أصحاب الأمراض.


وأشار إلى أن هذا الدواء لا يتعارض مع لقاحات كورونا، وكشف أن هذا الدواء حصل على موافقة طارئة، ولن يكون متوفر فى الصيداليات، ولكن من يتم الكشف عليه يتم الحصول عليه من المستشفيات.


وأوضح أنه لا يوجد دواء بديل لـ دواء، ولكن هذا الدواء يعتبر أكثر فاعلية خلال التجارب.

 


 

 

وزارة الصحة الصحة كورونا مولنوبيرافير المستشفيات

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