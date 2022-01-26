انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي السلام.. اليوم

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس. القافلة التنموية الشاملة بحي اهالينا(١) حي السلام برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .
تأتي القافلة بمشاركة كليات الطب، طب الأسنان، التمريض، الحقوق، التربية النوعية وكلية الدراسات العليا للطفولة، بنك الكساء المصري ومركز تعليم الكبار ، تضم القافلة عدة تخصصات طبية الي جانب صيدلية لصرف الدواء بالمجان، منسق القافلة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تمام الساعة ١١ صباحا بحى أهالينا ١ بحى السلام بعد جسر السويس بالمركز الطبى بالحى.
وكان وقد استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أمس السفير ساجد بلال، سفير دولة باكستان في مصر، بحضور الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ، والدكتور مصطفى رفعت مدير ادارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب. والدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة رعاية الوافدين بالجامعة
يهدف اللقاء الي بحث سيل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات الباكستانية.
كما قام الحضور بزيارة لكلية الآداب حيث كان في استقبالهم الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، بحضور الدكتورة رانيا فوزى رئيس قسم اللغات الشرقية والذي يضم قسم اللغة الاوردية
حيث قام سفير باكستان بإهداء بعض الكتب القيمة لمكتبة الكلية ، ثم قام الحضور بجولة داخل الكلية شملت مكتبة الكلية وقسم الاوردو.