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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي السلام.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس. القافلة التنموية الشاملة بحي اهالينا(١) حي السلام  برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .

تأتي القافلة بمشاركة كليات الطب، طب الأسنان، التمريض، الحقوق، التربية النوعية وكلية الدراسات العليا للطفولة، بنك الكساء المصري ومركز تعليم الكبار ، تضم القافلة عدة تخصصات طبية الي جانب صيدلية لصرف الدواء بالمجان، منسق القافلة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تمام الساعة ١١ صباحا بحى أهالينا ١ بحى السلام بعد جسر السويس بالمركز الطبى بالحى.

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المبعوثون العائدون من الخارج يشيدون بدور جامعة عين شمس في الاهتمام بالعلماء

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انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي السلام.. غدا

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سفير باكستان في زيارة لجامعة عين شمس

وكان وقد استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أمس السفير ساجد بلال، سفير دولة باكستان في مصر، بحضور الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة شهيرة سمير مدير قطاع العلاقات الدولية ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بالجامعة ، والدكتور مصطفى رفعت مدير ادارة التعاون الدولي ووكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب. والدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة رعاية الوافدين بالجامعة

يهدف اللقاء الي بحث سيل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والجامعات الباكستانية. 
كما قام الحضور بزيارة لكلية الآداب حيث كان في استقبالهم الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، بحضور الدكتورة رانيا فوزى رئيس قسم اللغات الشرقية والذي يضم قسم اللغة الاوردية 
حيث قام سفير باكستان بإهداء بعض الكتب القيمة لمكتبة الكلية ، ثم قام الحضور بجولة داخل الكلية شملت مكتبة الكلية وقسم الاوردو.

محافظ القاهرة جامعة عين شمس التربية النوعية رئيس جامعة عين شمس الدراسات العليا التعاون المشترك

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