ضرب سيدة..مستقبل وطن يفصل النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ عن أسيوط

قرر حزب مستقبل وطن فصل النائب مصطفى محمد سالمان حسن عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط نهائيا من عضوية الحزب، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ المبادئ الأخلاقية والحفاظ على الشفافية والمحاسبة لجميع أعضائه.

كما قرر الحزب - في بيان اليوم / - تكليف الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب المذكور من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم؛ لاتخاذ اللازم حياله.

وأكد أن اتخاذ هذه القرارات العاجلة تجاه النائب المذكور جاء في ضوء قيامه بارتكاب واقعة تمثل خروجا عن المألوف بأوساط المجتمع المصري وغير مقبولة بأية صورة وتحت أي مبرر؛ لقيامه بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها مما يعد خروجا عن السلوك الإنساني القويم والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.