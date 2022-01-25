فوز رشا الفوال بجائزة أحمد فؤاد نجم

حصدت الدكتورة رشا الفوال جائزة أحمد فؤاد نجم، فرع الدراسات النقدية، عن دراستها "هوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية في شعر أحمد فؤاد نجم.. مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي".

وأقيم حفل التكريم واستلام الجائزة بالجامعة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء، حيث تم تسليم الجوائز في كل الأفرع.

يذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم تقام برعاية مؤسسة ساويرس، ويقام اليوم حفل توزيع جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية، في دورتها الثامنة، وتنقسم جائزة «أحمد فؤاد نجم» إلى شقين، الأول هو فئة الأعمال الشعرية المدونة بـ«العامية المصرية»، والثانية هي فئة الأعمال النقدية.

دراسة الدكتورة رشا الفوال

غواية المكان

وكتبت الدكتورة رشا الفوال على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مساء الخير أيها العام، اللهم لك الحمد والشكر، رشا الفوال تحصد جائزة أحمد فؤاد نجم،برعاية مؤسسة ساويرس، فرع الدراسات النقدية بدراسة عنوانها: ”هوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية.. في شعر أحمد فؤاد نجم"

