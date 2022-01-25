رضوان بوهيدل: زيارة الرئيس الجزائري لمصر جاءت بعد محاولة التشويش على القمة العربية

قال الدكتور رضوان بوهيدل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، إن هناك علاقات تاريخية بين مصر و الجزائر، موضحًا أن زيارة رئيس الجزائر عبد المجيد تبون إلى مصر، تأتي امتداد للعلاقات التاريخية، منذ عهد التحرر الوطني الجزائري، و الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأنور السادات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن الجميع لا ينسى دور مصر القوى فى الكثير من القضايا، وان الجزائر كانت مع مصر فى حرب 67 وحرب أكتوبر 73.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص تريد تشويش العلاقة بين البلدين، وهذا لم ولن يحدث.

وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت بعد محاولة التشويش على القمة العربية التى ستعقد قريبًا فى الجزائر.

وأكد أن أفريقيا تواجه العديد من التحديات، وعلى رأسها التغلغل في الأمة العربية، وذلك وفقًا لـ تصريحات رئيس الجزائر.

وتابع أن زيارة تبون للقاهرة واضحة للجميع، كما تخدم الملفات الاقتصادية للبلدين، وتؤكد أن مواقف مصر والجزائر واحدة حيال العديد من القضايا التي تواجه دول القارة الأفريقية.